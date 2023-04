Minecraft - The Movie, svelata la data di uscita del film

Slitta ancora l’uscita di Minecraft - The Movie: sono pochi i dettagli sul film, del quale non si conosce nemmeno il cast Condividi

Gli appassionati del videogioco Minecraft sono stati stuzzicati ormai da tempo dall'idea dell'uscita di un film che ne ripercorre la trama, con Jason Momoa come protagonista. Comprensibile l'attesa per capire in che modo gli sceneggiatori abbiano potuto adattare il gioco a un film ma purtroppo gli impazienti dovranno rassegnarsi, perché la data di uscita della trasposizione cinematografica del prodotto è stata ulteriormente spostata in avanti e la nuova previsione di uscita potrebbe non essere di loro gradimento. Ci sono probabilmente problemi di produzione dietro l'ulteriore slittamento della proiezione, ma i lavori comunque procedono.

Quando uscirà Minecraft - The Movie A rivelare la nuova data di uscita del film su Minecraft è stato The Hollywood Reporter, secondo il quale la pellicola con Jason Momoa potrebbe arrivare nelle sale non prima del 4 aprile 2025. Ebbene sì, mancano ancora due anni per vedere sul grande schermo la trasposizione del videogioco. Da quanto si sapeva, il film sarebbe dovuto uscire a marzo 2022 ma i ben noti ritardi di produzione generati dal Covid avevano convinto a un rilascio posticipato che, tuttavia, in molti avevano comunque criticato perché inizialmente il film sarebbe dovuto uscire nel 2019. La produzione di questo film non sembra particolarmente fortunata se si considerano anche i cambi alla regia, che al momento (ma non sono previsti ulteriori cambiamenti) è stata affidata a Jared Hess. Con lui si dovrebbero essere appianate le divergenze creative con Mojang che sono state alla base di alcuni ritardi ma l’ulteriore slittamento di due anni dell’uscita del film resta comunque un mistero. Per quanto venga confermato che la produzione procede, non sono stati rivelati particolari dettagli sul film, il che lascia intendere che i lavori siano comunque ancora in alto mare e senza una previsione certa di inizio. leggi anche Jason Momoa, il messaggio di Lenny Kravitz per il suo compleanno

Cosa si sa di Minecraft - The Movie In realtà, del film non si conosce nulla se non la sinossi che lo stesso Mojang ha rivelato quattro anni or sono, nel 2019, quando sembrava che l’uscita della pellicola fosse imminente: “Il malvagio Ender Dragon ha intrapreso un percorso di devastazione, spingendo una giovane ragazza e il suo gruppo di insoliti avventurieri a partire per la missione di salvare l'Overworld”. Tuttavia, visti i cambiamenti e le vicissitudini patite dal film, non si sa nemmeno se tutto questo sia ancora valido o se, invece, ci siano stati dei cambiamenti. In realtà, non si sa nemmeno quale sia il ruolo di Jason Momoa in questa pellicola, se sarà il protagonista o il villain, quale sarà il suo peso nella sua dinamica. Anche perché, eccetto il suo nome, non sono stati rivelati altri protagonisti del cast, segno che ancora questo lavoro è in alto mare. vedi anche Jason Momoa dice basta agli allenamenti: "Niente più flessioni"