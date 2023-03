I migliori film in streaming e al cinema di aprile 2023

11/23 @Ufficio Stampa Netflix

The Last Kingdom - Sette Re devono morire dal 14 aprile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred da Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono. Ma quando re Edoardo muore la pace è in pericolo: i suoi due potenziali eredi Aethelstan e Aelfweard si danno battaglia per rivendicare la corona

The Last Kingdom - Seven Kings Must Die, il trailer del film Netflix