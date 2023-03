The Last Kingdom - Seven Kings Must Die, il trailer del film Netflix

The Last Kingdom - Seven Kings Must Die arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 14 aprile 2023

Alexander Dreymon tornerà a interpretare Uhtred di Bebbanburg nel film sequel della serie The Last Kingdom. Netflix ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola The Last Kingdom - Seven Kings Must Die fornendo uno sguardo inedito sul lavoro.