Sex/Life 2, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione

È uscita la seconda stagione di Sex/Life. Sarah Shahi è Billie Connelly , protagonista della serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che racconta la vita di una donna divisa tra la quotidianità del presente e il ritorno di un ex fidanzato.

Queste invece le sinossi dei sei episodi presenti sul sito Netflix:

Episodio 1 - Welcome to New York: “Decisa a ricominciare, Billie esce dalla routine per una serata di divertimento. Sasha rifrequenta una vecchia fiamma mentre per Cooper scoppia la passione”

Episodio 2 - Georgia on My Mind: “Travolto dai ricordi scatenati dalla ristrutturazione, Brad ripensa al passato. Billie prende posizione durante una visita della madre. Sasha fatica a conciliare amore e carriera”

Episodio 3 - Seasons of Love: “Billie si gode la sua storia d'amore idilliaca. Sasha svela la sua relazione con il botto. Cooper coglie un'opportunità allettante che ben presto gli si ritorce contro”