Bob Dylan, gli auguri di buon compleanno a Tracy Chapman

Chapman ha sempre riconosciuto in Dylan un’influenza chiave per la sua musica, e nel 1988, poco dopo l’uscita dell’album di debutto Tracy Chapman e del grande successo del brano Fast Car, aveva duettato tre volte con il cantautore in Knockin’ on Heaven’s Door. Nel 1992, al Madison Square Garden di New York, in occasione del concerto per il 30esimo anniversario di Dylan, Chapman aveva poi eseguito una versione acustica di The Times They Are a-Changin’, mentre nel 2001, in un evento di beneficenza, aveva interpretato sia quella canzone, sia Gotta Serve Somebody. La cantautrice non pubblica album in studio da Our Bright Future del 2008, ma lo scorso anno, dopo tempo lontano dai riflettori, è riapparsa ai Grammy per cantare Fast Car con Luke Combs, che l’aveva trasformata in una hit country.