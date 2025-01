A Complete Unknown, attori del film a confronto con i personaggi reali

5/13 WebPhoto e Getty Images

Elle Fanning interpreta Sylvie Russo, che rimanda a un personaggio realmente esistito, ossia Suze Rotolo, figura nota per la sua relazione con Bob Dylan e anche per il suo contributo artistico e intellettuale. La sua influenza sul giovane Dylan è stata profonda, introducendolo alla politica progressista, alla letteratura e all'arte. Il loro rapporto ha ispirato alcune delle sue canzoni più celebri, come Don't Think Twice, It's All Right e Boots of Spanish Leather. A sinistra vediamo l'attrice Elle Fanning e a destra invece Suze Rotolo con Bob Dylan nel 1961



