Timothée Chalamet suona 3 canzoni di Bob Dylan al Saturday Night Live

Timothée Chalamet non smette di incantare occhi e orecchie di tutti quanti noi calandosi nei panni del mitico Bob Dylan.

Dopo averlo fatto mirabilmente per 141 minuti nel film candidato a otto Oscar, basato sulla biografia Dylan Goes Electric! di Elijah Wald, il divo di Hollywood è uscito dal grande schermo per entrare in quello piccolo, ossia lo schermo della tv americana, sempre nel ruolo di uno dei cantautori statunitensi più celebri di tutti i tempi.



Chalamet ha assunto il doppio ruolo di conduttore e ospite musicale durante l'episodio di Saturday Night Live andato in onda la sera del 25 gennaio 2025. La star del film A Complete Unknown, il biopic su Dylan cui ci riferivamo poc’anzi, ha regalato ai fan un'esperienza speciale esibendosi con tre brani leggendari del cantautore premio Nobel per la letteratura: Tomorrow Is a Long Time e un medley che unisce Outlaw Blues e Three Angels. Per quest'ultima canzone, la performance ha avuto l'accompagnamento alla tastiera di James Blake, registrando così un considerevole aumento di brividi sulla schiena di tutti...

“Ho scelte delle canzoni di Bob Dylan che forse non conoscete, ma che sono le mie preferite”, ha spiegato Chalamet durante il monologo offerto all’inizio della puntata, salendo poi sul palcoscenico per eseguire, sia alla voce sia alla chitarra, Tomorrow is a Long Time, Outlaw Blues e Three Angels.



Potete guardare i video di tutte le esibizioni musicali a tema Bob Dylan offerte da Timothée Chalamet al Saturday Night Live del 25 gennaio 2025 nelle clip che trovate in fondo a questo articolo.