Rocco Hunt e Noemi, è uscito il nuovo singolo Oh ma

Idue artisti hanno pubblicato la loro collaborazione. Nei prossimi mesi saranno impegnati con i loro tour in giro per l’Italia

Rocco Hunt e Noemi ( FOTO ) hanno pubblicato la collaborazione Oh ma. La canzone si candida ad accompagnare il pubblico nel corso dei prossimi mesi. In partenza anche i tour dei due artisti.

Rocco Hunt, Ragazzo di giù - Tour 2025

Venerdì 20 giugno il rapper darà il via alla sua nuova tournée dal palco di Campobasso per l’appuntamento inserito all’interno del cartellone del Festival dei Misteri. Nelle settimane successive la voce di Wake Up porterà la sua musica in numerose località italiane fino ai due attesi concerti conclusivi in programma l’11 settembre alla Reggia di Caserta e il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Questo il calendario delle date:

20 giugno, Campobasso

26 luglio, Peschici

27 luglio, Polignano a Mare

8 agosto, Sabaudia

19 agosto, Cirò Marina

22 agosto, Catania

23 agosto, Palermo

11 settembre, Caserta

6 ottobre, Milano

Rocco Hunt è tra gli artisti più celebri della scena rap italiana. Nel corso degli anni l’artista (FOTO) ha lanciato brani di enorme successo: da Mille vote ancora a Vieni con me passando per Non litighiamo più. Spazio anche alle collaborazioni: da Ti volevo dedicare con J-Ax e i Boomdabash a Un bacio all’improvviso con Ana Mena.

Ad aprile l’artista ha pubblicato il nuovo progetto discografico Ragazzo di giù scrivendo su Instagram: “Ho ritrovato l’energia di scrivere per raccontare, non per dimostrare”. Il cantante ha successivamente aggiunto: “Questo album per me significa tanto, è un viaggio coerente e coraggioso che parte dalle mie radici, ma arriva più lontano. Dategli tempo alle canzoni, di farsi conoscere, di farvi entrare nell’immaginario. In un mondo fatto di cose veloci, sono felice che almeno qualcosa resti”.