Noemi, è uscito il singolo Non sono io

Noemi ha pubblicato il nuovo singolo Non sono io, una canzone scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari , Zef e Alessandro La Cava che parte da una domanda semplice ma potente: in un mondo sempre più tecnologico e distante, è ancora possibile amarsi? In un’epoca nella quale i difetti e le fragilità rischiano di diventare invisibili, infatti, sembra difficile apprezzarsi e mantenere autenticità nelle relazioni. La magia dell’estate, però, è in grado di riaccendere la speranza in storie che sembrano poter durare per sempre, anche solo per un attimo.

Non sono io arriva dopo Nostalgia, il settimo album in studio pubblicato da Noemi il 28 febbraio. L’opera sentimentale si immerge in emozioni profonde, come quelle descritte dalla canzone Se ti innamori muori che l’artista ha cantato in occasione del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo. Un progetto che celebra il passato senza rimpianti e che propone sonorità che vanno dal blues al cantautorato italiano, fino all’elettronica, e che vanta la collaborazione di penne come Colapesce , Mahmood e Blanco e delle voci di Carl Brave , Neffa e Tony Effe . Noemi è stata anche protagonista del Concerto del Primo Maggio a Roma in veste di conduttrice insieme a Ermal Meta e BigMama , mentre a luglio partirà con il Nostalgia Summer Tour e il 20 dicembre si esibirà per la prima volta in un appuntamento speciale al Palazzo dello Sport di Roma dopo una serie di concerti nei principali teatri italiani tra novembre e dicembre 2025.

IL TESTO

Ho visto occhi come i tuoi

In una vita passata

Giorni parlavano di noi

Del nostro fine serata

Che malinconia

Noi due gatti sul tetto

Scappiamo via

Non è ancora Perfetto

Ma cosa è la complicità

Cambiare letto però insieme

Versarci lacrime da bere

E poi lasciarle stese al sole

Cercare un senso nelle cose

Sono spine senza rose le tue scuse

Sarà vero o no

Che pure i robot

Esprimono desideri

Se cadono i satelliti

noi no, noi no

Non crediamo più a niente

Ma ci facciamo male

Litighiamo per le strade

Dici che vorrei scappare

Volare

Verso lune più lontane

Chiamami se stai affondando

Oppure se mi stai ancora pensando

Ma se mi cerchi poi non vale

I tuoi occhi sono laser

Io li seguo tra le case

È normale

Amare è come galleggiare

Chiamami se stai affondando

In un mare che non è più il mio

Tra di noi qualcuno ha detto addio

Ma non sono io

Ho fatto sogni uguali ai tuoi

Una visione sfocata

E ci rincontreremo poi

In una rissa sfiorata

Correndo via

Come gatti su un tetto

Malinconia

Io ti ho perso

Sarà vero o no

Che pure i robot

Esprimono desideri

Se cadono i satelliti

noi no, noi no

Non crediamo più a niente

Ma ci facciamo male

Litighiamo per le strade

Dici che vorrei scappare

Volare

Verso lune più lontane

Chiamami se stai affondando

Oppure se mi stai ancora pensando

Ma se mi cerchi poi non vale

I tuoi occhi sono laser

Io li seguo tra le case

È normale

Amare è come galleggiare

Chiamami se stai affondando

In un mare che non è più il mio

Tra di noi qualcuno ha detto addio

Ma non sono io

Non sono io, non sono io

Non sono io, non sono io

Non sono io, non sono io

Non sono io

Però tu chiamami se stai affondando

In un mare che non è più il mio

Tra di noi qualcuno ha detto addio

Ma non sono io