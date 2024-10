Colapesce Dimartino: "Ci prendiamo una pausa, dobbiamo rifiatare"

I due, che si definiscono una "coppia aperta", si sono presi una pausa di riflessione. A confessarlo è Colapesce, in occasione dell'uscita al cinema di Iddu (film di cui ha composto la colonna sonora)

Colapesce ha composto, da solo, la colonna sonora di Iddu, il film su Matteo Messina Denaro con Elio Germano e Toni Servillo. Ed è proprio in occasione di questo suo ultimo lavoro, che ha parlato della collaborazione con Dimartino. E del loro futuro come duo.

Colapesce sul futuro di Colapesce Dimartino

I Colapesce Dimartino si sono sciolti? A rispondere è lo stesso Colapesce, che chiarisce: "Dobbiamo proprio prenderci una pausa, per rifiatare un po’: non siamo una catena di montaggio che sforna dischi a ripetizione". Nessuna rottura, però. Piuttosto una pausa di riflessione, presa da una coppia che - un po' scherzando un po' no - si definisce "aperta".

Così Colapesce - che nella vita si chiama Lorenzo Urciullo - ha inaugurato una rinnovata carriera solista. E l'ha fatta col botto, considerando che Iddu alla Mostra del cinema di Venezia è stato premiato per la Miglior colonna sonora. Un successo che Colapesce non si aspettava, ma a cui guarda con orgoglio. Sin da quando, ascoltando Morricone, sognava di comporre per il cinema.