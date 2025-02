Tony Effe e Noemi a Sanremo 2025, il duetto e il testo della cover

Sì, d'accordo l'incontro

Un'emozione che ti scoppia dentro

L'invito a cena dove c'è atmosfera

La barba fatta con maggiore cura

La macchina a lavare, ed era ora

Hai voglia di far centro quella sera

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Sì, lo so, il primo bacio

Il cuore ingenuo che ci casca ancora

Col lungo abbraccio l'illusione dura

Rifiuti di pensare a un'avventura

Poi dici cose giuste al tempo giusto

E pensi il gioco è fatto è tutto a posto

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Poi la notte d'amore

Per sistemare casa un pomeriggio

Sul letto le lenzuola color grigio

Funziona tutto come un orologio

La prima sera devi dimostrare

Che al mondo solo tu sai far l'amore

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto noia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Sì, d'accordo il primo anno

Ma l'entusiasmo che ti resta ancora

È brutta copia di quello che era

Cominciano i silenzi della sera

Inventi feste e inviti gente in casa

Così non pensi almeno fai qualcosa

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia