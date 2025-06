105 Summer Festival a Venezia, i cantanti e cosa sapere sulla 2° tappa

La città lagunare ospiterà sul palco un cast artistico ricchissimo, in grado di accontentare gusti musicali tra i più diversi. I protagonisti attesi per la serata veneziana includono nomi del calibro di Achille Lauro, Anna, Artie 5ive, Bnkr44, Bresh, Carl Brave, Dani Faiv, Fabio Rovazzi, Francesca Michielin, Gaia, Leo Gassmann, Ludwig, Noemi, Olly, Paola Iezzi, Patty Pravo, Sabrina Salerno, Sarah Toscano, Tananai, The Kolors, The Wombats e Vidaloca.

Un insieme eterogeneo di generi e generazioni, che spaziano dal pop all’indie, dal rap all’elettronica, passando per vere e proprie icone della musica italiana e internazionale.