Fedez, il dissing (con insulti) di Tony Effe e la sua risposta

Tra i due rapper è "guerra" aperta.

Tutto è cominciato nella serata di martedì 17 settembre, quando Tony Effe ha postato sul suo profilo Instagram il brano scritto per il quinto episodio della nuova stagione di RED BULL 64. Dopo le 64 barre di Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive, il format musicale più famoso di Red Bull ha ospitato l'ex membro della Dark Polo Gang. Che, le sue strofe, ha scelto di "dedicarle" a Fedez.

Nessuna gentilezza, però. Anzi. Quello di Tony Effe è un rap duro, che cita Chiara (Ferragni?) e lancia insulti.

H2: Red Bull 64 Bars, cosa ha detto Tony Effe

Ho-ho sc****o la tua b***c, dopo l'ho passata a Sfera



Dopo Boro, dopo Shiva, gira, gira, gira, gira

Se metto il tuo nome, esce la mia foto su Wikipedia

Sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un'offesa

Adesso trova qualcuno che ti difende

Resterai per tutta la vita un emergente

Tuo padre è andato a comprare le sigarette

Mamma, da grande voglio fare Tony Effe

Il problema sono io, porto la sicurezza perché mi agito

Sono mezzo psicopatico, solo loro mi calmano (Okay, seh)

Con una pizza ti faccio tornare liscio

Sei brutto in c**o anche se mi hai copiato i ricci

Ti-ti sc***o come Diddy

Hai scelto male i tuoi nemici (I tuoi nemici), seh

Sei solo un altro dei miei figli

Devi stare attento a quello che dici (Sosa)

Go, go, la Chiara dice che mi adora

Non ti ho lasciato la strofa

Hai chiesto alla mia brutta copia, okay

Ti comporti da t***a

La tua bevanda sa di piscio

L'ho bevuta e mi fa schifo

Guarda me, sono bellissimo (Seh)



Fai beneficenza, ma rimani un viscido

Questa la strofa che, nella serata di martedì, ha scaldato gli animi. Per usare un eufemismo. I riferimenti sembrano chiari: Chiara Ferragni e un suo (presunto) apprezzamento, la bevanda che Fedez ha creato (BOEM, in collaborazione con Lazza), la collaborazione tra Fedez e Nicky Savage (con cui ha appena pubblicato DiCaprio), la beneficenza di cui spesso Fedez parla. Per non parlare della foto con Fedez insieme ad alcuni agenti di polizia, e la scritta: "Ti aspetto, Pinocchio".

Così, il rapper di Rozzano ha scelto di rispondere. L'ha fatto postando una foto in cui mostra il dito medio, e scrive: "Il cane ha miagolato, sistemati la permanente che arrivo, bellezza".