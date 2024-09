Tony Effe a Trieste, è polemica: i suoi testi definiti agghiaccianti

Ad affermarlo è la presidente della Commissione Pari opportunità del Friuli Venezia Giulia e coordinatrice nazionale di questi organi di garanzia, Dusy Marcolin. Il rapper è atteso in città per un concerto

"Non possiamo non intervenire relativamente al concerto del rapper Tony Effe nell'ambito del Tomorrow Today Festival. Riteniamo grave il linguaggio usato da

questa persona che condanniamo pesantemente": ad affermarlo è la presidente della Commissione Pari opportunità del Friuli Venezia Giulia e coordinatrice nazionale di questi organi di garanzia, Dusy Marcolin, in merito alle polemiche per il concerto del 33enne rapper romano in programma domani a Trieste. Nei giorni scorsi erano già intervenuti la Cgil, del Codacons e di alcuni consiglieri di opposizione sia in consiglio comunale che regionale.