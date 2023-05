Fedez e Lazza hanno lanciato la bevanda alcolica Boem

I due cantanti si sono messi in società per un nuovo business. Ecco di cosa si tratta

Si chiama Boem il nuovo drink in lattina lanciato sul mercato da Fedez e Lazza che è un hard seltzer alcolico leggero e frizzante come altre bevande simili che hanno riscosso un discreto successo negli ultimi anni. In particolare questo tipo di drink è molto diffuso negli Stati Uniti e i due artisti della musica hanno deciso di avviare questo nuovo business insieme per cavalcare la moda del momento e spingere questo tipo di prodotti anche in Italia.