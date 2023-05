Disco Paradise è la nuova canzone di Fedez, J-Ax e Annalisa

Serie TV

La coppia, accompagnata dalla famiglia, è arrivata all’Arco della Pace in look total black e ha scattato selfie con i fan e firmato autografi. Presentati da Katia Follesa, hanno poi risposto ad alcune domande del loro pubblico: dalla prima stagione 'sono successe tante cose, siamo cambiati e sicuramente cresciuti'. E sulla vita davanti alle telecamere ammettono: 'Ci sono dei momenti più difficili, in alcuni è veramente tosto, ma fa parte del gioco'

Bagno di folla all’Arco della Pace a Milano per Chiara Ferragni e Fedez che, in look total black, hanno scattato foto con i fan e firmato autografi in occasione della premiere di presentazione della seconda stagione di The Ferragnez - La serie