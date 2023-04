Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Aria di novità nella vita di Fedez . Mentre continuano a circolare indiscrezioni su una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, più volte smentita dai diretti interessati, il rapper annuncia un cambiamento importante nella sua carriera: dopo dieci anni, cambia casa discografica e lascia la Sony per approdare in Warner Music Italy.

Fedez cambia casa discografica

La novità è stata annunciata da Fedez sul suo profilo Instagram. “Oggi giornata abbastanza importante perché, dopo dieci anni di onorata carriera discografica sotto Sony Music, ho cambiato etichetta discografica”, ha detto il rapper in una storia. “Ci tenevo a ringraziare il presidente della Sony Andrea Rosi per tutti questi anni insieme che sono stati fantastici, gli mando un abbraccio sincero e grandissimo”, ha aggiunto. Poi altre storie, con il brindisi per la nuova avventura. “Grazie Warner Music Italy per avermi accolto nella loro grande famiglia”, ha scritto il cantante. E in un’altra foto con il suo team: “Un nuovo inizio”. Nessun dettaglio sui motivi che hanno portato al cambio. Dopo l’annuncio di Fedez, anche la nuova casa discografica del rapper ha pubblicato un post per dargli il benvenuto.