La Dolce Vita, il video della canzone di Fedez, Tananai e Mara Sattei

La dolce vita, le parole di Fedez

"3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente", ha scritto Fedez su Instagram, raccontando la genesi della canzone, avvenuta in un periodo particolarmente difficile per il rapper, quando ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas. Nel post Fedez ha inserito alcuni video, uno dei quali lo ritrae abbracciato alla moglie Chiara Ferragni nei giorni dell'intervento. "Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo". Il rapper e imprenditore ha spiegato poi le parole del testo, in particolare la frase “la vita senza amore non mi farà mai bene”: “Mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra. Appena dimesso, lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo. Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché 'la vita senza amore dimmi tu che vita è'. Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori”.