LOVE MI, il concerto di Fedez e J-Ax a Milano: tutti i cantanti. FOTO

Non solo grandi nomi della musica italiana contemporanea, a LOVE MI ci sarà anche il giusto spazio per alcuni artisti emergenti. Ne è un esempio il rapper Paulo che già da tempo ha colpito con il suo talento il rapper Fedez che ne sta facendo un artista sempre più di punta per la sua etichetta Doom Entertainment. Su social e piattaforme digitali è conosciuto per la hit Cielo Drive

L'account Instagram ufficiale di Paulo