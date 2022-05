Fedez al concerto di Tananai annuncia un nuovo singolo con lui

Lunedì 16 maggio, a Milano si è tenuto il concerto di Tananai al Fabrique del capoluogo lombardo. Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino che, come spiegato dall’artista in diverse interviste significa “piccola peste” (nomignolo con cui lo chiamava il nonno), lo abbiamo conosciuto nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Non una partecipazione memorabile per il cantante, che si è esibito con Sesso occasionale classificandosi in ultima posizione, ma nonostante questo la sua carriera è destinata a decollare, con importanti collaborazioni in programma.

Tra esse, una con Fedez, che si è presentato a sorpresa sul palco di Tananai per cantare Le madri degli altri. La canzone in questione è stata scritta dai due artisti ed è contenuto all’interno dell’album Disumano, settimo disco del marito di Chiara Ferragni. Un’esibizione che ha mandato in visibilio il pubblico presente, con Tananai che ha colto l’occasione per ringraziare personalmente e davanti a tutti il suo collega: “È stato il primo artista a credere in me, dal giorno zero”. Le madri degli altri, però, non sarà l’unica canzone con protagonisti i due artisti. Al termine dell’esibizione, infatti, lo stesso Fedez ha svelato a sorpresa che i due hanno composto una nuova canzone, i cui dettagli però non sono ancora stati svelati. Per Fedez quella con Tananai è stata la prima esibizione post operazione al pancreas, dove è apparso in ottima forma calcolando quello che passato nemmeno due mesi fa. Dopo aver cantato con Tananai, Fedez è poi rimasto al Fabrique per seguire il concerto.