Lady Gaga in concerto a Milano a ottobre 2025: le date e i biglietti

Miss Germanotta annuncia il suo tour mondiale 'The Mayhem Ball' con 32 concerti che toccheranno 16 città negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, tra cui due date anche a Barcellona, Parigi e Milano (19 e 20 ottobre all'Unipol Forum di Assago"). "Non avevo in programma di andare in tour quest'anno dopo i miei spettacoli a Singapore, ma l'incredibile accoglienza del nuovo album mi ha spinto a continuare", scrive la popstar sui social

Lady Gaga ha annunciato il suo tour mondiale The Mayhem Ball con 32 concerti che toccheranno 16 città negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, tra cui due date anche a Barcellona, Parigi e Milano (19 e 20 ottobre all'Unipol Forum di Assago"). Non avevo in programma di andare in tour quest'anno dopo i miei spettacoli a Singapore, ma l'incredibile accoglienza del nuovo album mi ha spinto a continuare", ha detto la cantante in un post inaspettato sui social media che potete leggere in coda a questo articolo.

Le date del tour Il tour inizierà con due concerti a Las Vegas il 16 e 18 luglio, seguiti ad agosto da Seattle (6 e 7 luglio), New York (22, 23 e 26 luglio) e Miami, dove farà tappa il 31 dello stesso mese e il 1 settembre. Altre due date a Toronto, il 10 e 11 settembre, e poi a Chicago (il 15 e il 17) prima di attraversare l'Atlantico per iniziare la tappa europea del tour. Londra sarà la sua prima data europea, il 29 e 30 settembre e il 2 ottobre. Ottobre continua a Manchester, il 7, a Stoccolma, il 12 e 13, e poi a Milano, il 18 e il 20, per poi chiudersi con i due concerti al Palau Sant Jordi di Barcellona, il 28 e il 29. A novembre, Lady Gaga si esibirà a Berlino il 4 e il 5; ad Amsterdam, il 9; Anversa, l'11; Lione, il 13 e il 14 fino a chiudere il tour a Parigi, con tre concerti, il 17, 18 e 19. le parole di Lady Gaga su Instagram "Tutto si è svolto in tempi incredibilmente rapidi grazie ad Arthur Fogel, Ceo di Live Nation a livello globale, e all'incredibile team di Live Nation, che ha pianificato un tour mondiale in poche settimane", spiega l'artista. "Sinceramente non vedo l'ora", ha aggiunto nel suo post. Lo spettacolo "è stato progettato per essere il tipo di esperienza elettrizzante e teatrale che dà vita a MAYHEM nel modo in cui lo immagino. Il MAYHEM Ball Tour è ufficialmente qui. Ci vediamo presto!" ha concluso Lady Gaga.

Dove acquistare i biglietti I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 31 marzo, prima che la vendita generale abbia inizio il 3 aprile. Biglietti in vendita generale dalle ore 12:00 di giovedì 3 aprile su livenation.it. Sul profilo ufficiale di Live Nation, gli organizzatori del tour comunicano che i titolari di carta Mastercard "avranno accesso prioritario ai biglietti a partire delle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile". La cantante newyorkese ha appena pubblicato 'Mayhem', il suo settimo album in studio, con il quale torna alle sue radici più pop con singoli come 'Die with a smile', con Bruno Mars, e 'Abracadabra', 'LoveDrug' e 'The Beast'. Solo pochi giorni dopo, ha annunciato che avrebbe tenuto quattro concerti allo Stadio Nazionale di Singapore a maggio, il 18, 19, 21 e 24. Inoltre, ad aprile Lady Gaga sarà in Messico, con due date a Città del Messico (il 26 e il 27), e il 3 maggio terrà un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana. L'esibizione di Lady Gaga a Copacabana avrà luogo esattamente un anno dopo quella di Madonna, che il 3 maggio 2024 radunò 1,6 milioni di persone sulla spiaggia più famosa di Rio de Janeiro.