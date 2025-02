L'artista ha proseguito parlando del brano The Beast: “Sono io che canto a un lupo mannaro e le parole sono ‘You can't hide who you are, 11:59, your heart's racin', you're growling, and we both know why (Non puoi nascondere chi sei, 11:59, il tuo cuore batte forte, stai ringhiando e sappiamo entrambi perché)'. E in qualche modo il sogno gotico non riguarda soltanto me nella relazione con questa persona che sta per cambiare, ma se invece stessi cantando a me stessa e la bestia fosse Gaga? Sono tutti questi sogni contorti”.

