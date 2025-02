Lady Gaga pubblica il filmato delle prove del videoclip di Abracadabra

Lady Gaga ha regalato ai fan il backstage del videoclip di Abracadabra, il nuovo singolo estratto dall'album Mayhem in uscita il 7 marzo. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre cinquantotto milioni di follower: “Ecco come avviene la magia”.

L’artista ha aggiunto: “Abbiamo fatto le prove anche con parrucche, trucchi e outfit differenti per vedere come tutto si sarebbe mosso e di cosa avremmo avuto bisogno per rendere il pezzo quanto più chiaro e di impatto possibile”.

In attesa dell’arrivo di Mayhem, Lady Gaga ha pubblicato il backstage del video di Abracadabra su YouTube. La cantante ha raccontato: ”Abbiamo impostato ogni ripresa fotogramma per fotogramma".

Mayhem, in arrivo il 7 marzo, conterrà anche i brani Disease e Die With A Smile con Bruno Mars. La collaborazione ha recentemente vinto la statuetta come Best Pop Duo/Group Performance alla 67esima edizione dei Grammy Awards.