Lady Gaga ha anticipato l'album Mayhem con versi criptici

Piccole lettere nere fluttuano su uno sfondo arancione. Dopo un inseguimento a colpi di click, si uniscono per formare brevi frasi che, una volta apparse, svaniscono velocemente. Sul suo sito ufficiale, Lady Gaga ha disseminato misteriosi indizi che hanno anticipato il suo nuovo album, Mayhem, in uscita il 7 marzo. “Choke on the fame and hope it gets your high” (“Soffoca la fama e spera che ti dia il massimo”), recita la prima espressione. “I’m the perfect celebrity” (“Sono la celebrità perfetta”), prosegue un’altra. “Yeah your girlfriend isn’t here” (“Sì, la tua ragazza non è qui”), “You can’t hear her with the music on” (“Non puoi sentirla con la musica accesa”) e “Tap on my vein suck on my blood diamond” (“Tocca la mia vena, succhia il mio diamante di sangue”) completano il quadro. La popstar aveva già anticipato Mayhem con i singoli Disease e Abracadabra, presentati anche durante i Grammy Awards 2025.