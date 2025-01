Lady Gaga annuncia il nuovo album Mayhem in uscita a marzo 2025

Lady Gaga ha rivelato che il suo settimo album in studio, dal titolo Mayhem, uscirà il 7 marzo. Ad annunciare la notizia sono stati alcuni cartelloni pubblicitari apparsi durante la notte a New York e Las Vegas, cui ha fatto seguito un video postato su Instagram dalla popstar.

Lady Gaga sul suo nuovo album

"L'album è nato quando ho dovuto affrontare la paura di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano", ha detto Lady Gaga nell'annuncio dell'album. Per lei, quel processo, è stato come ricomporre uno specchio rotto: "Anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e completo a modo suo".

Il disco contiene 14 tracce, incluse canzoni già pubblicate come Disease e Die With a Smile. Il terzo singolo uscirà il 2 febbraio, e il suo video verrò trasmesso durante una pausa pubblicitaria ai Grammy Awards 2025. Si tratta del primo lavoro completo di Gaga dai tempi di Chromatica, nel 2020, disco che debuttò al n. 1 della Billboard 200 al momento dell'uscita.