Die With A Smile è il brano più veloce di sempre a raggiungere un miliardo di riproduzioni sulla piattaforma svedese. La voce di Born This Way ha commentato: “Farò tesoro di questo momento”

lady gaga e bruno mars, il record su spotify

Die With A Smile ha riscosso grandi consensi immediatamente, ma giorno dopo giorno la canzone ha conquistato sempre più persone fino a diventare uno dei maggiori successi musicali del 2024. A distanza di poco più di tre mesi dalla sua uscita, avvenuta il 16 agosto, il singolo è divenuto il brano a tagliare più velocemente il traguardo di un miliardo di streaming sulla piattaforma svedese.

Lady Gaga ha commentato il record ringraziando anche i monsters e gli hooligans, ovvero i suoi fan e quelli di Bruno Mars. La voce di Born This Way ha scritto: “Die With A Smile è ufficialmente la canzone più veloce della storia a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify. Farò tesoro di questo momento. Sono così grata ai monsters e agli hooligans e alle così tante persone in giro per il mondo che si sono innamorate della nostra canzone. Mi sento così fortunata”. Il post ha ricevuto numerosi commenti e più di 800.000 like in meno di ventiquattro ore.