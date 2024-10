Lady Gaga condivide un'anteprima del nuovo singolo Disease

Venerdì 25 ottobre l’artista pubblicherà Disease, il primo singolo della nuova era discografica. Il brano arriverà a circa quattro anni di distanza dall’uscita dell’album Chromatica e a tre da Love for Sale con Tony Bennett

Venerdì 25 ottobre Lady Gaga pubblicherà Disease, il primo singolo della nuova era discografica. In attesa dell’uscita, l’artista ha condiviso un’anteprima della canzone e di quello che sembrerebbe essere il suo videoclip ufficiale.

Lady Gaga, l’anteprima di disease Cresce l’attesa per il ritorno di Lady Gaga. A oltre quattro anni di distanza da Chromatica e a tre da Love for Sale con Tony Bennett, l’artista è pronta per riconquistare la scena musicale mondiale. Nei giorni scorsi la cantante ha annunciato l’arrivo di Disease. Nella giornata di martedì 22 ottobre, Lady Gaga ha pubblicato un’anteprima del brano in un post sul suo profilo Instagram che conta più di 57.000.000 di follower. Il video vede l’artista fuggire da qualcuno che sembrerebbe inseguirla a bordo di un’auto. Le immagini potrebbero essere state tratte dal videoclip ufficiale del singolo; in meno di ventiquattro il filmato ha ottenuto più di 440.000 like. approfondimento Joker: Folie à Deux, il cast del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Nel 2008 Lady Gaga (FOTO) ha pubblicato il primo album The Fame dando il via a quella carriera che l’avrebbe portata a diventare una delle artiste più famose a livello mondiale. Tra le canzoni più celebri troviamo sicuramente Just Dance e Poker Face. approfondimento Joker: Folie à Deux. La recensione del film con Lady Gaga

Nel corso degli anni l’artista ha scritto pagine importanti della storia della musica pop e non solo, tra i suoi brani ricordiamo Born This Way, The Edge of Glory, Applause, Perfect Illusion e Stupid Love. Spazio anche ai duetti, ad esempio Rain On Me con Ariana Grande (FOTO).

