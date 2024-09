Joker: Folie À Deux, Lady Gaga in rosso per la première a Londra. FOTO

1/14 ©Getty

Dimenticate per qualche ora la Harley Quinn col trucco sciolto e i capelli fuori posto. La sua interprete sul grande schermo, Lady Gaga, nelle occasioni che contano sa fare le cose per bene. La trentottenne star della musica e del cinema era favolosa per la première di Londra di Joker: Folie À Deux, che in Italia arriverà al cinema dal prossimo 2 ottobre. A Leicester Square, sul tappeto rosso, i riflettori erano tutti per lei

