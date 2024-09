Lady Gaga annuncia il nuovo disco Harlequin, ispirato a Joker 2

La popstar e attrice lancia un album legato al film (in uscita in Italia il 2 ottobre 2024, a seguire negli Usa il 4 ottobre) in cui recita al fianco di Joaquin Phoenix. L’opera conterrà 13 canzoni e uscirà il 27 settembre 2024. Sembra dunque che ci saranno due nuove fatiche discografiche della star nei prossimi mesi, dato che la cantante ha annunciato che pubblicherà il primo singolo del suo settimo album in studio il mese prossimo

In fondo a questo articolo potete guardare il post pubblicato nelle scorse ore sull'account di Instagram di Lady Gaga, con l’annuncio del nuovo disco in arrivo imminente.

Harlequin uscirà il 27 settembre e includerà 13 canzoni. Prima dell'annuncio, la diva ha stuzzicato i fan con post su Instagram: "Sono pronta per la mia intervista", si legge in un post. Un altro diceva: "Non dirmi cosa indossare". Un terzo post, accompagnato dal suono di una chitarra acustica, riportava invece: "Niente nastro adesivo. Nessuna missione".

Lady Gaga ha anche anticipato l'album Harlequin all'inizio di questa settimana attraverso l’affissione di cartelloni pubblicitari con il numero "6.5", che presumibilmente significa che l'artista non considera questo un suo vero album in studio, a differenza di quello imminente, indicato appunto come LG7.

Il disco Harlequin

L'elenco delle tracce di questo album contenente i brani della pellicola in cui Gaga recita con Phoenix - trovate l’intera tracklist nei prossimi paragrafi - sembra essere costituito da nuove versioni registrate di canzoni classiche come That's Entertainment, tutti pezzi che si ascoltano nel film.



Entrambi gli album, Harlequin e il settimo in arrivo, seguono il suo recente singolo a sorpresa con Bruno Mars, Die With a Smile. Benché finora si sappia pochissimo di questo sorprendente album (che nessuno si aspettava), Gaga ha sicuramente lavorato duramente per inciderlo per diversi mesi, dato che sono stati pubblicati numerosi post che la ritraggono appunto in studio di registrazione.

Per ciò che riguarda il singolo con Bruno Mars, un rappresentante di Lady Gaga ha detto al magazine statunitense Variety che Die With a Smile non sarà incluso in LG7. La cantante ha dichiarato nei materiali stampa che accompagnavano la suddetta canzone: "Stavo finendo il mio album a Malibu e una notte, dopo una lunga giornata, mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa su cui stava lavorando. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta senza parole quando ho sentito ciò che aveva iniziato a creare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone”.

Sempre per ciò che concerne la canzone con Mars, è probabile che sia coinvolto il produttore vincitore di numerosi Grammy Awards Andrew Watt (il quale l’anno scorso ha prodotto, tra gli altri, l'album Hackney Diamonds dei Rolling Stones, oltre a progetti con Elton John, Ozzy Osbourne eccetera).

Watt, infatti, negli ultimi giorni ha postato parecchio sui social media riguardo la canzone di Lady Gaga e Bruno Mars. Inoltre, una foto che circolava lo scorso autunno mostrava Gaga in studio con due collaboratori di lunga data di Andrew Watt, ossia Bloodpop e il produttore e ingegnere del suono Benjamin Rice.

Alla première del Chromatica Ball Film, Lady Gaga ha detto: "Ho scritto così tante canzoni e ho prodotto così tante canzoni". Ha aggiunto: "Non è niente di simile a ciò che ho mai fatto prima”. L’artista ha accennato che le piace rompere gli schemi, oltrepassare i generi e le etichette, andando così a esplorare nuova musica e nuove dimensioni. Tanto, come lei stessa ha ammesso, “c’è qualcosa di veramente bello nel sapere che sarai amato indipendentemente da ciò che fai”.