Joker: Folie à Deux, Gaga offre popcorn prima della proiezione. VIDEO

Il sequel di Joker ha avuto l’onore di avere una proiezione a Los Angeles (tenutasi la scorsa settimana) durante la quale i fortunatissimi presenti non solo hanno assistito a un'apparizione della star femminile del film ma l’hanno anche vista distribuire loro pacchetti di popcorn. Un video dell’evento - già visto quasi tre milioni di volte su X - mostra la vincitrice dell’Oscar con un elaborato outfit in stile suo e una folta chioma bionda che attraversa la platea distribuendo gli snack

In occasione di una proiezione negli Usa del film Joker: Folie à Deux, Lady Gaga in persona ha stupito tutti quanti mettendosi a distribuire... pacchetti di popcorn agli spettatori in sala!

Il sequel di Joker ha avuto l’onore di avere una proiezione a Los Angeles (tenutasi la scorsa settimana) durante la quale, quindi, i fortunatissimi presenti non solo hanno assistito a un'apparizione della star femminile del film in persona ma l’hanno anche vista distribuire loro lo snack cinematografico numero uno - i popcorn, che sono proverbiali leccornie da grande schermo - prima dell'inizio della pellicola.

Un video dell’evento - già visto quasi tre milioni di volte su X (potete guardarlo in fondo a questo articolo) - mostra la vincitrice dell’Oscar con un elaborato outfit in stile suo e una folta chioma bionda e assai vaporosa che attraversa la platea distribuendo gli snack.



Nella clip, Gaga inizia a lanciare i popcorn direttamente ad alcuni membri del pubblico, dichiarando infine: "Godetevi il f*****o spettacolo!”, in perfetto stile Harley Quinn.

Folie À Deux segna la terza apparizione importante di Lady Gaga al cinema, dopo A Star Is Born (per cui è stata nominata come Miglior Attrice agli Oscar e ha vinto l’Academy Award per la Miglior Canzone Originale) e House Of Gucci.

Potete guardare il video di Lady Gaga che lancia i sacchetti di popcorn alla platea della sala cinematografica prima dell’inizio del suo film Joker: Folie À Deux nella clip che trovate in fondo a questo articolo.