Joker: Folie à Deux, la clip con Lady Gaga che bacia Joaquin Phoenix

È uscita una nuova clip di Joker: Folie à Deux, il film con Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

Il video condiviso in rete mostra la scena in cui i due protagonisti della pellicola si scambiano un bacio mentre lui, Arthur/Joker (alias Phoenix) si trova in una cella. Due giorni fa la suddetta clip è stata presentata in esclusiva da Entertainment Weekly, poi nelle scorse ore Warner Bros. ha condiviso sui suoi canali social il video (potete guardarlo in fondo a questo articolo, nel post pubblicato da Warner Bros. sul proprio canale di X).



La scena offre una gustosa anteprima del sequel di Joker, mostrando Gaga e Phoenix che si baciano appassionatamente prima di passarsi una boccata di fumo di sigaretta tra le labbra.

Harley Quinn, come è ormai arcinoto, è interpretata da Lady Gaga, mentre il Joker di Joaquin Phoenix non ha certo bisogno di presentazioni, dopo il capolavoro uscito nel 2019 di cui questa pellicola si pone come seguito.



Nel dettaglio, la clip (che potete trovare in fondo) inizia con Harleen "Lee" Quinzel che si avvicina al suo amante, Arthur Fleck, il clown in difficoltà che si è trasformato nel Joker protagonista del blockbuster di Todd Phillips del 2019.

Vediamo Joker mentre è detenuto in una cella. In lontananza si sente una folla di sostenitori che urlano, mentre Harleen si spinge contro le sbarre che trattengono Arthur. A quel punto, i due si baciano c on trasporto, mentre una guardia nel corridoio urla: "Ehi, niente contatti!”.

