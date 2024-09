Joker: Folie à Deux, nel nuovo trailer Arthur-Phoenix non è più solo

Potete guardare il nuovo trailer di Joker: Folie à Deux nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La pellicola arriverà nelle sale a partire dal 2 ottobre 2024, e per adesso la Warner Bros. ha rilasciato questo nuovo trailer in concomitanza con la notizia che i biglietti sono ufficialmente in vendita negli Stati Uniti.

Il protagonista è Arthur Fleck (Joaquin Phoenix)



In quello che con ogni probabilità sarà il trailer finale, si vede Arthur Fleck (il protagonista interpretato da Joaquin Phoenix) mentre viene intervistato dal personaggio di Steve Coogan. Quest’ultimo domanda al suo interlocutore cosa sia cambiato nei due anni trascorsi da quando ha ammazzato in diretta Murray Franklin (Robert De Niro). Lui, Arthur, risponde che "non è più solo", mentre vediamo delle inquadrature della Harley Quinn/Lee Quinzel di Lady Gaga che si unisce a Joker in tante diverse situazioni.

Il film, secondo la sua sinossi ufficiale, vede Arthur Fleck ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. “Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui”, si legge nella presentazione.

Intanto, durante il panel per la stampa tenutosi in occasione dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, al regista Todd Phillips è stato chiesto se dirigerà anche un terzo film su Joker.

La sua risposta è stata: “Avete visto il film?". Ciò a cui si riferiva con quella domanda retorica - nonostante le risate raccolte da quella che è stata percepita come una boutade - è che probabilmente non ci sarà, dal canto suo, un tezo capitolo poiché a suo avviso la storia di Arthur/Joker è stata oramai totalmente raccontata.