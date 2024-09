Joker: Folie à Deux, è uscito un nuovo teaser del film

La pellicola, in arrivo nelle sale italiane il 2 ottobre, è in concorso all’81esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Joker: Folie à Deux è tra i 21 film in concorso ( FOTO ) alla Mostra del Cinema di Venezia ( SCOPRI LO SPECIALE ). Todd Phillips presenterà la pellicola con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga nei ruoli di Arthur Fleck e Harley Quinn . Il nuovo teaser trailer, disponibile in apertura, ha mostrato immagini inedite dell’atteso lavoro in arrivo a circa cinque anni di distanza da Joker, campione di incassi e acclamato dalla critica.

Il regista ha proseguito: “Sapevamo che per farne un seguito dovevamo superare noi stessi: volevamo creare qualcosa di folle e temerario come lo stesso Joker. Con Scott Silver abbiamo quindi scritto una sceneggiatura che approfondiva ulteriormente l’idea di identità. Chi è Arthur Fleck? E da dove viene la sua musica interiore?”.

Ecco la sinossi ufficiale di Joker: Folie à Deux: “In Joker: Folie À Deux, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero amore, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé”.