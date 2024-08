19/21 Immagine tratta dal sito dell'81esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

The Room Next Door di Pedro Almodóvar. Nel cast Tilda Swinton e Julianne Moore. Tratto dal romanzo What Are You Going Through di Sigrid Nunez, il film racconta la storia di Ingrid e Martha, due amiche che si ritrovano dopo tanti anni. Il regista: “In The Room Next Door Tilda Swinton e Julianne Moore sostengono da sole tutto il peso del film e sono incredibili. Sono stato fortunato perché entrambe hanno dato vita a un vero e proprio recital. A volte, durante le riprese, sia io che la troupe eravamo sull’orlo delle lacrime"

