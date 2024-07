Mostra del Cinema di Venezia 2024, annunciata la giuria internazionale

I premi

Il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali saranno annunciati e consegnati durante la cerimonia di chiusura sabato 7 settembre sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. La Giuria Venezia 81 assegnerà ai lungometraggi in Concorso - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi ufficiali: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.