Venezia 2024, i film classici restaurati alla Mostra del Cinema

Dall'omaggio a Marcello Mastroianni con La notte di Michelangelo Antonioni a Il Grande Caldo di Fritz Lang, da La Signora del venerdì di Howard Hawks a Ecce Bombo di Nanni Moretti, un viaggio alla scoperta dei 18 lungometraggi che verranno proiettati al Lido quest'anno

È stata definita la selezione di Venezia Classici dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che presenta in anteprima mondiale 18 restauri realizzati nel corso dell’ultimo anno di capolavori provenienti da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo.

Gli anniversari «Il programma di Venezia Classici include la commemorazione di alcuni importanti anniversari» – dichiara il Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera – «Prima di tutto, il centenario della nascita di Marcello Mastroianni, l’attore italiano più amato e celebrato nel mondo che rivedremo ne La notte, tra i film più belli di Michelangelo Antonioni. Sono passati invece cinquant’anni dalla scomparsa di Vittorio De Sica, che con L’oro di Napoli realizzò nel 1954 uno straordinario omaggio alla città partenopea, attraverso sei episodi ispirati ad altrettanti racconti di Giovanni Marotta. Sono cento gli anni trascorsi dalla fondazione della Columbia Pictures: The Big Heat di Fritz Lang e His Girl Friday di Howard Hawks sono i due capolavori restaurati da Sony Pictures Entertainment, scelti da Venezia fra i tanti film della Major che hanno contribuito a fare grande la storia del cinema americano. Trentacinque anni fa, invece, Peter Brook conquistò il pubblico e i critici convenuti a Venezia per la Mostra del Cinema con la sua affascinante versione cinematografica dell’omonimo poema epico indiano The Mahabharata approfondimento Festa del Cinema di Roma, l’edizione 2024 sarà dedicata a Mastroianni

Da Nanni Moretti al Western La pattuglia dei film italiani restaurati è completata da Ecce Bombo di Nanni Moretti, che inaugurò la prima partecipazione del regista al festival di Cannes 1978 e contribuì a farlo conoscere a livello internazionale, e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wertmuller, che fu uno dei più grandi incassi in Italia della stagione cinematografica 1974-75. Oltre ai due citati, altri tre film vanno a completare il drappello dei restauri statunitensi: Bend of the River, giustamente annoverato fra i capolavori western di Anthony Mann, il lussureggiante Technicolor di Blood and Sand di Rouben Mamoulian, e Model di Fred Wiseman, che il New York Times non ha esitato a definire “uno dei più importanti e originali registi dei nostri tempi”. approfondimento I migliori film di Nanni Moretti

Tra la Francia e Il Brasile La geografia cinematografica di Venezia Classici è come di consueto assai varia. Dalla Francia provengono due classici imperituri, come Jeux interdits di René Clément (Leone d’oro alla Mostra del Cinema del 1952), e La peau douce di François Truffaut, accolto con qualche riserva al momento della sua uscita ma degno di figurare tra le sue opere maggiori. Dal Giappone, invece, Storia segreta del dopoguerra: dopo la guerra di Tokyo, uno dei capolavori di Nagisa Oshima, e La casa degli amori particolari (conosciuto anche col titolo di Swastika) del prolifico regista Yasuzô Masumura, che studiò al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, allievo di Fellini, Visconti e Antonioni. È possibile invece che il nome di Girish Kasaravalli non risulti troppo conosciuto nel nostro paese, anche se è stato tra i fondatori del movimento Parallel Cinema, ispirato dai principi del Neorealismo italiano. Ghatashraddha è il suo film d’esordio, che gli valse una fama immediata e tre dei premi maggiori del cinema indiano di quell’anno (1977). Ci spostiamo poi in Sud America, da dove proviene uno dei maggiori classici del nuovo cinema brasiliano, A hora e vez de Augusto Matraga di Roberto Santos. Il nostro breve giro del mondo con i classici restaurati si conclude con il ritorno in Europa. Dalla Danimarca arriva il film d’esordio di Nicolas Winding Refn, Pusher, primo capitolo di una trilogia influente e di notevole successo commerciale, che ebbe anche il merito di far debuttare un grande attore come Mads Mikkelsen. Un’autentica rarità, infine, è il restauro della versione integrale di Flocons d’or di Werner Schroeter, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 1976 e poi distribuito privo di uno dei suoi episodi più belli, che il restauro del Museo del Cinema di Düsseldorf ha consentito di reintegrare».

Renato De Maria presidente di Giuria Sarà il regista e sceneggiatore Renato De Maria (Hotel Paura, Paz!, La prima linea, Lo spietato) a presiedere la Giuria di studenti di cinema che – per l’undicesimo anno – assegnerà il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato. La Giuria, composta da 24 studenti, ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari, potrà altresì premiare il miglior documentario sul cinema presentato all’interno della Sezione. La sezione Venezia Classici si tiene dal 2012 alla Mostra. Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Federico Gironi, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori.

Il programma LA NOTTE

di MICHELANGELO ANTONIONI (Italia/Francia, 1961, 125’, B/N)

restauro: Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale THE MAHABHARATA

di PETER BROOK (Francia/UK/USA, 1989, 173’, colore)

restauro: Brook Productions JEUX INTERDITS (GIOCHI PROIBITI)

di RENÉ CLÉMENT (Francia, 1952, 102’, B/N)

restauro: StudioCanal L'ORO DI NAPOLI – FILM DI PREAPERTURA

di VITTORIO DE SICA (Italia, 1954, 137’, B/N)

restauro: Cinecittà / Filmauro HIS GIRL FRIDAY (LA SIGNORA DEL VENERDÌ)

di HOWARD HAWKS (USA, 1940, 92’, B/N)

restauro: Sony Pictures Entertainment GHATASHRADDHA (IL RITUALE)

di GIRISH KASARAVALLI (India, 1977, 108’, B/N)

restauro: The Film Foundation World Cinema / Film Heritage Foundation THE BIG HEAT (IL GRANDE CALDO)

di FRITZ LANG (USA, 1953, 90’, B/N)

restauro: Sony Pictures Entertainment BLOOD AND SAND (SANGUE E ARENA)

di ROUBEN MAMOULIAN (USA, 1941, 125’, colore)

restauro: Walt Disney Studios / The Film Foundation BEND OF THE RIVER (LÀ DOVE SCENDE IL FIUME)

di ANTHONY MANN (USA, 1952, 91’, colore)

restauro: Universal Pictures / The Film Foundation MANJI (LA CASA DEGLI AMORI PARTICOLARI)

di YASUZÔ MASUMURA (Giappone, 1964, 90’, colore)

restauro: Kadokawa Corporation ECCE BOMBO

di NANNI MORETTI (Italia, 1978, 104’, colore)

restauro: Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale TÔKYÔ SENSÔ SENGO HIWA – EIGA DE ISHO WO NOKOSHITE SHINDA (STORIA SEGRETA DEL DOPOGUERRA: DOPO LA GUERRA DI TOKYO)

di NAGISA ÔSHIMA (Giappone, 1970, 94’, B/N)

restauro: Oshima Productions LTD A HORA E VEZ DE AUGUSTO MATRAGA

di ROBERTO SANTOS (Brasile, 1965, 114’, B/N)

restauro: LC Barreto Produções Cinematográficas LES FLOCONS D'OR (I FIOCCHI D’ORO)

di WERNER SCHROETER (Germania/Francia, 1976, 163’, colore)

restauro: Filmmuseum Düsseldorf / Filmmuseum München LA PEAU DOUCE (LA CALDA AMANTE)

di FRANÇOIS TRUFFAUT (Francia, 1964, 117’, B/N)

restauro: mk2 Films TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO

di LINA WERTMÜLLER (Italia, 1974, 114’, colore)

restauro: Fondazione Cineteca di Bologna / Minerva Pictures PUSHER

di NICOLAS WINDING REFN (Danimarca, 1996, 109’, colore)

restauro: byNWR MODEL

di FREDERICK WISEMAN (USA, 1980, 129’, B/N)

restauro: Zipporah Films A completamento della sezione Venezia Classici, verrà annunciata una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori, il cui programma verrà annunciato nel corso della presentazione della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica del 23 luglio