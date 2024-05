Festa del Cinema di Roma. L’edizione 2024 sarà dedicata a Mastroianni

La diciannovesima edizione della rassegna cinematografica della capitale sarà dedicata al grande attore a cento anni dalla nascita. In programma una retrospettiva, film in versione restaurata, documentari, mostre, incontri e l'omaggio a Chiara Mastroianni per celebrare la vita, le opere e la carriera di uno dei più grandi interpreti della storia del cinema

Un omaggio a un maestro del cinema

Mastroianni, nato a Cassino il 28 settembre 1924, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema con le sue interpretazioni in film iconici come La dolce vita e 8 ½ di Federico Fellini, Divorzio all'italiana di Pietro Germi, Ieri, Oggi, Domani di Ettore Scola. Mastroianni ha saputo incarnare con maestria una vastissima gamma di personaggi, conquistando il pubblico e la critica di tutto il mondo. Un attore versatile e magnetico, capace di essere tre volte candidato all'Oscar e vincitore di due Golden Globe, premiato per le sue interpretazioni in tutti i principali festival internazionali,