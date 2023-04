Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sarà Chiara Mastroianni la madrina della 76/a edizione del Festival di Cannes ( LO SPECIALE ), che quest'anno vede tre film italiani nella competizione ufficiale in gara per la Palma d'oro "Il Sol dell'avvenire" di Nanni Moretti, "La Chimera" di Alice Rohrwacher e "Rapito" di Marco Bellocchio.

La notizia è stata rivelata dal gruppo televisivo pubblico France Tèlèvisions e dal media digitale Brut, specializzato in social network, che si occuperà della trasmissione delle cerimonie, in collaborazione con il festival. "Ho un'immensa paura del palcoscenico, ma sono felicissima. Mi sento fortunata a poter partecipare alla più bella selezione di film del mondo", ha dichiarato l'attrice, in un messaggio trasmesso sempre da France Tèlèvisions. "Il Festival è una promessa di sensazioni vertiginose, un luogo dove c’è sempre la possibilità dell'inaspettato", ha aggiunto la Mastroianni, che ha vinto il premio per la miglior attrice nel 2019 nella sezione Un Certain Regard per il suo ruolo in 'Room 212' (Chambre 212) di Christophe Honorè.