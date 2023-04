Festival di Cannes, aprirà il film Jeanne Du Barry con Johnny Depp

La pellicola sulla cortigiana che conquistò Re Luigi XV debutterà in anteprima mondiale sulla Croisette il 16 maggio e segnerà il primo lungometraggio dell'attore dopo la vittoria nel processo per diffamazione contro l'ex-moglie Amber Heard

Jeanne du Barry, dramma in costume con Johnny Depp , inaugurerà il 76º Festival di Cannes ( LO SPECIALE ). Il sesto lungometraggio della regista francese Maïwenn Le Besco , che sulla Croisette aveva già portato i film Polisse e Mon roi – Il mio re, sarà proiettato in anteprima mondiale dopo la cerimonia di apertura il 16 maggio sullo schermo del Grand Théâtre Lumière e nello stesso giorno uscirà nelle sale francesi.

Il ritorno di Johnny Depp

La pellicola, che schiera nel cast anche Benjamin Lavernhe, Melvil Poupad, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair, segna il primo ruolo di Depp in un lungometraggio dall’ultima performance ne Il caso Minamata nel 2020, che è stato presentato alla 70ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino e dove l’attore ha interpretato il fotografo documentarista statunitense William Eugene Smith. Da allora, infatti, Depp ha affrontato innumerevoli problemi legali: prima ha perso una causa per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun, accusato di averlo definito un “picchiatore di mogli”, poi ha vinto un’altra controversia per diffamazione contro l’ex-moglie Amber Heard, che l’aveva accusato di violenza domestica.