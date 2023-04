Ora è ufficiale: Indiana Jones torna al festival di Cannes

Adesso è ufficiale: Indiana Jones e il Quadrante del Destino debutterà in anteprima al Festival del Cinema di Cannes. Il quinto film della saga dedicata al celebre archeologo interpretato da Harrison Ford arriverà nei cinema il 28 giugno in Europa e il 30 negli Stati Uniti, ma sarà presentato oltre un mese prima, il 18 maggio, sulla Croisette. Ad annunciarlo è lo stesso Festival con un post sui suoi canali social.

Per Mangold si tratta della seconda volta al Festival di Cannes dopo 28 anni: “Nel 1995 è stato un onore per me venire a Cannes con il mio primo film all’interno della Quinzaine des Réalisateurs - ha detto il regista ricordando il suo esordio in Francia con Dolly's Restaurant - Ventotto anni dopo, sono orgoglioso di tornare con qualcosa di un po’ più spettacolare. Io e i miei leggendari collaboratori siamo davvero entusiasti di condividere con il pubblico una nuova ultima avventura di Indiana Jones!”.

ALTRI GRANDI TITOLI ATTESI A CANNES

Indiana Jones non sarà l'unico grande titolo presente a Cannes. Anche se ancora non è ufficiale, sembra scontata la presenza in cartellone di Killers of the Flower Moon, nuova fatica di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nel cast. Stesso discorso anche per il nuovo film di Wes Anderson, Asteorid City.