Indiana Jones 5, Ford parla del ringiovanimento del film: “Fantastico"

Harrison Ford ha offerto ai fan nuovi succulenti dettagli sul processo di ringiovanimento cui è stato sottoposto il suo personaggio in Indiana Jones 5, titolo ufficiale Indiana Jones e la Ruota del Destino. L’attore ha affermato: “È fantastico”. Proseguendo nel commentare il flashback nel prossimo sequel, il divo ha aggiunto: "Questa è la mia vera faccia a quell'età”.

Per spiegare come avviene il procedimento, Harrison Ford ha detto (da profano): "Mi metto dei puntini sul viso e dico le parole e loro lo fanno”. Nell’ultimo paragrafo di questo articolo trovate invece una spiegazione un po’ più corposa, sempre offertaci dallo stesso Harrison Ford (durante una sua ospitata a The Late Show with Stephen Colbert).



Quando Indiana Jones e la Ruota del Destino uscirà nelle sale quest'estate (è atteso per il 30 giugno 2023), sarà passato oltre mezzo secolo da quando Harrison Ford ha indossato per la prima volta gli iconici frusta e fedora nel capostipite della saga, I predatori dell'arca perduta.

Ma, nonostante siano trascorsi più di 25 anni da allora, i fan avranno comunque un'ultima possibilità di vedere il giovane Indy in azione sullo schermo. Sarà una grande emozione, assicura Ford.



Indiana Jones e la Ruota del Destino è atteso nelle sale il 30 giugno 2023.



Il flashback iniziale

La scena iniziale del film, come ormai noto, sarà un flashback ambientato nel 1944, quando il personaggio aveva 45 anni. Il team creativo del film ha utilizzato la tecnologia anti-invecchiamento per eliminare digitalmente 35 anni da Harrison Ford.



“La mia speranza è che, anche se se ne parlerà in termini di tecnologia, tu lo guardi e pensi, ‘Oh mio Dio, hanno appena trovato delle riprese. Questa è stata una cosa che hanno girato 40 anni fa'", ha detto la produttrice e presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy in una recente intervista che descrive nel dettaglio la scena di apertura. “Vi stiamo trascinando in un'avventura, qualcosa che Indy sta cercando, e all'istante avete quella sensazione, 'Sono in un film di Indiana Jones'" ha aggiunto Kathleen Kennedy.



I fan erano alquanto scettici

La tecnologia anti-invecchiamento è abbastanza controversa, nel senso che spesso sortisce effetti non troppo convincenti. Per questo motivo i fan dell'originale giovane Indiana Jones erano inizialmente scettici quando è stato loro comunicato che Indiana Jones 5 avrebbe offerto un Harrison Ford ringiovanito di ben 35 anni.



A fugare dubbi e preoccupazioni è stato lo stesso Ford, il quale continua a tessere le lodi di questa tecnologia, che una volta ha definito "spettrale" mentre rassicurava i fan che la scena (che allora era stata appena girata) era andata molto bene.



Le parole di Harrison Ford

Durante una recente apparizione in The Late Show with Stephen Colbert per promuovere i suoi ruoli in 1923 e Shrinking, Harrison Ford ha parlato nel dettaglio del processo che l'ha portato a ringiovanire per la scena di apertura del film.



"Questa è la mia vera faccia a quell'età", ha detto il divo. “Hanno questo programma di intelligenza artificiale. Può attraversare ogni centimetro dei film che Lucasfilm possiede. Poiché ho fatto un sacco di film per loro, hanno tutti questi filmati, inclusi quelli che non sono mai usciti. Potrebbero estrarlo da dove proviene la luce, l'espressione. Ma questa è la mia vera faccia. Mi metto dei puntini sul viso e dico le parole e loro lo fanno. È fantastico”. Quindi Harrison Ford rassicura i fan: il 30 giugno 2023 rimarranno di stucco, sbalorditi nel rivedere sul grande schermo proprio lui, l'Indiana Jones di trentacinque anni or sono. Nel frattempo accontentiamoci del trailer ufficiale del film, che trovate nel video in alto, in testa a questo articolo.