Festival di Cannes 2025, l'abbraccio di Aimèe e Trintignant nel poster

Un poster doppio per il Festival 2025



Un uomo e una donna, ovvero, Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, attori entrambi premiati al Festival di Cannes col massimo riconoscimento (lui con Z - L'orgia del potere di Costa-Gavras del 1969, lei con Salto nel vuoto di Marco Bellocchio del 1980), due divi scomparsi ma che continuano a risplendere, come solo le stelle del cinema possono fare.

L'abbraccio di Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant darà il benvenuto al pubblico globale del Festival di Cannes 2025, dove quasi tutto è pronto per l'apertura ufficiale il prossimo 13 maggio.

La prestigiosa kermesse cinematografica ha scelto di dare risalto massimo a un momento che emoziona per la sua bellezza e la sua semplicità. La decisione di offrire, poi, una doppia prospettiva dell'abbraccio dei due protagonisti della pellicola di Lelouch è certamente più che apprezzabile, un tentativo di restituire la sensazione del movimento alla bidimensionalità del poster.

Nel post sui social che annuncia il soggetto della locandina di Cannes 78 scorrono le immagini del film, un invito a riscoprire una pellicola che, a più di mezzo secolo dalla sua uscita, non ha perso freschezza e poesia, celebrata internazionalmente con i rinoscimenti più ambiti, dal Golden Globe all'Oscar per il Miglior Film Straniero, che oggi ci riconnette a sentimenti profondi e necessari.