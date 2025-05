The Last of Us 3, Pedro Pascal potrebbe tornare nei prossimi episodi

I co-creatori della serie, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno parlato dello sviluppo della storia nella prossima stagione. Il racconto andrà avanti attraverso nuovi punti di vista ma non sono esclusi nuovi salti nel passato che ci permetteranno di rivedere sullo schermo i personaggi che sono scomparsi

Con la messa in onda dell'episodio finale di The Last of Us 2 (trasmesso in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now), è già tempo di parlare di cosa ci aspetta in futuro e della stagione 3, confermata lo scorso aprile e che, stando ad alcune dichiarazioni dei co-creatori, Craig Mazin e Neil Druckmann, potrebbe non essere l'ultima dello show.

In attesa di conoscere i tempi di produzione e rilascio dei nuovi episodi, possiamo attenerci alle anticipazioni provenienti dai due ideatori e sceneggiatori che, in occasione del finale di stagione, si sono sbottonati con la stampa statunitense di settore, sul processo creativo che, grazie ad HBO, è molto libero e aperto a possibilità anche molto distanti da quelle offerte dal videogioco da cui è tratto lo show.

Il cambio del punto di vista (nel gioco e nella serie) Chi conosce a The Last of Us, il videogioco Naughty Dog per PlayStation, sa che la serie televisiva ha riscritto con fedeltà la storia originale procedendo con un certo grado di libertà permesso dalla scrittura per il mezzo televisivo.

Per il futuro Mazin e Druckmann si muoveranno nella stessa maniera, allargando il racconto per la tv in territori diversi da quelli del gioco.

Il centro narrativo continuerà a essere ciò che Joel (Pedro Pascal) ha fatto a Abby (Kaitlyn Dever) e ciò che Abby ha fatto a Joel, ha detto Craig Mazin in una conferenza stampa con domande e risposte riportate da The Hollywood Reporter, anche se continueremo a seguire il racconto attraverso la storia di qualcun altro.

Le dichiarazioni seguono alle ipotesi legate al cambio di punto di vista - e, di conseguenza, del personaggio principale della storia - che è una strategia narrativa mutuata dal gioco, adottata anche nella scrittura della serie tv.

Il finale della stagione due suggerisce, effettivamente, che il focus narrativo della stagione tre potrebbe essere Abby. "Abby è l'eroina della sua storia", ha detto Craig Mazin che ha sottolineato che ciò che più apprezza di The Last of Us è il fatto di essere una storia che invita a ripensare le regole tradizionali del racconto.

Non c'è un vero cattivo, perché tutti possono essere i cattivi della storia di un altro, così come possono esserne gli eroi. Tutto cambia, anche i punti di vista e le emozioni che proviamo per i comportamenti dei vari personaggi. L'unica costante, ha spiegato l'autore, è l'istinto di protezione nei confronti dei figli. Anche Mel (Ariela Barer), l'amica incinta di Abby che muore per mano di Ellie, chiede alla ragazza di far nascere il suo bambino prima che lei smetta di respirare. Leggi anche The Last of Us, la spiegazione del finale della stagione 2 (SPOILER)