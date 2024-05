7/11 ©IPA/Fotogramma

All We Imagine As Light di Payal Kapadia ha vinto il Gran Premio della Giuria. A Mumbai, la routine dell’infermiera Prabha è turbata quando riceve un regalo inaspettato dal suo ex marito. La sua compagna di stanza più giovane, Anu, cerca invano di trovare un posto in città per avere intimità con il suo fidanzato. Un viaggio in una località balneare permette loro di trovare uno spazio in cui i loro desideri possano manifestarsi. Il film non ha ancora un distributore italiano e al momento non è disponibile in streaming

