All we imagine as light di Payal Kapadia è un film in uscita del 2024 che ha come protagonisti Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam e Hridhu Haroon nei ruoli principali. Il film è stato selezionato per competere per la Palma d'Oro al 77esimo Festival di Cannes, dove sarà presentato in anteprima il 23 maggio 2024. Prabha e Anu sono infermiere che vivono a Mumbai ed entrambe sono turbate dalle loro relazioni. Le due intraprendono un viaggio verso una cittadina balneare dove "la foresta mistica diventa uno spazio in cui i loro sogni possono manifestarsi"