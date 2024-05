Pierfrancesco Favino, giurato italiano al Festival di Cannes 2024

Dopo essere stato in gara per la palma d'oro con Il Traditore di Marco Bellocchio nel 2019 e con Nostalgia di Mario Martone nel 2022, Pierfrancesco Favino torna al Festival del Cinema di Cannes. Questa volta, il talentuoso attore italiano addirittura raddoppia la sua presenza, "Picchio", come viene soprannominato da colleghi e amici, è uno dei componenti della giuria della 77.ma edizione della kermesse cinematografica transalpina. Gli altri giurati sono il fotografo turco Ebru Ceylan, l'attrice americana Lily Gladstone, l'attrice francese Eva Green, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, il regista, produttore e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il regista giapponese Kore-Eda Hirokazu e l'attore e produttore francese Omar Sy. Ma Favino è anche nel cast di Il conte di Montecristo, nuovo adattamento di prossima uscita dell'omonimo romanzo di Alexandre Dumas. Il film è scritto e diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière sarà presentato fuori concorso sulla Croisette mercoledì 22 maggio alle 18:30