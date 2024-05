Festival del Cinema di Cannes 2024, ospiti e film in concorso

Dal 14 al 25 maggio presso il Palais des Festivals et des Congrès va in scena la 77° edizione del Festival internazionale di cinema targato Costa Azzurra. Dopo il trionfo dell’anno scorso di “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, questo nuovo capitolo della kermesse si prepara a celebrare il meglio del cinema mondiale, incluso chiaramente anche quello italiano (molto atteso è, infatti, “Parthenope” di Paolo Sorrentino). Ecco cosa bisogna sapere



Inizia domani, mercoledì 14 maggio 2024, la 77° edizione del Festival internazionale di cinema targato Costa Azzurra: il prestigioso Festival del Cinema di Cannes (LO SPECIALE).

Andrà in scena dal 14 al 25 maggio presso il Palais des Festivals et des Congrès. Dopo il trionfo dell’anno scorso di Anatomia di una caduta di Justine Triet, questa nuova edizione della kermesse si prepara a celebrare il meglio del cinema mondiale, incluso chiaramente anche quello italiano (molto atteso è, infatti, Parthenope di Paolo Sorrentino)

Il Palais des Festivals et des Congrès accoglierà cineasti, star internazionali e appassionati di cinema provenienti da tutto il mondo, perché questo evento è davvero uno dei più importanti della settima arte internazionale. Per la prima volta nella storia del Festival, sarà una donna regista statunitense a calarsi nel ruolo di presidente della giuria. Si tratta di Greta Gerwig. Ricordiamo che in giuria ci sarà anche l'attore italiano Pierfrancesco Favino.



Greta Gerwig è “un’eroina dei tempi moderni” “Un’eroina dei tempi moderni, Greta Gerwig ha stravolto lo status quo tra un’industria cinematografica altamente codificata e un’epoca che richiede un maggiore controllo”, queste le parole sul conto della presidente di giuria Greta Gerwig, espresse nel comunicato stampa ufficiale del Festival di Cannes. Il riferimento è senza dubbio all’ultimo grande successo di questa cineasta, ossia il campione di incassi Barbie. “Greta Gerwig riesce a combinare ciò che in precedenza si pensava fosse impossibile: realizzare blockbuster d’essai, ridurre il divario tra arte e industria, esplorare questioni femministe contemporanee con abilità e profondità, e dichiarare la sua ambizione artistica esigente dall’interno di un modello economico che abbraccia per farne un uso migliore”, prosegue il comunicato.

L’attrice francese Camille Cottin presenterà la serata di apertura e quella di chiusura A presentare, come di consueto, la serata di apertura e quella di chiusura ci sarà una presentatrice d’eccezione. Si tratta dell’attrice francese Camille Cottin, che sarà l’anfitrione della kermesse nella serata di apertura, martedì 14 maggio, e anche in quella di chiusura, sabato 25 maggio. Cottin ha collezionato interpretazioni da chapeau in molti film di successo, inoltre ha preso parte anche a programmi televisivi, come la serie TV Call My Agent! in cui impersona Andréa Martel. Proprio quest'ultimo suo ruolo l’ha fatta apprezzare enormemente da parte della critica e del pubblico internazionali, confermandola come una delle attrici più interessanti del panorama francese contemporaneo.

I film in concorso al Festival di Cannes 2024 Tra i tantissimi film in concorso, c'è anche l'ultimo firmato da Paolo Sorrentino, intitolato Parthenope. Titoli molto attesi sono anche Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos e Megalopolis di Francis Ford Coppola, giusto per citarne alcuni. Non manca nemmeno il grande regista David Cronenberg, il cui The Shrouds è in concorso. Vediamo di seguito l'elenco di tutti i film in concorso all'edizione di quest'anno del Festival di Cannes. Megalopolis di Francis Ford Coppola

The Apprentice – Ali Abbasi

Motel Desitno – Karim Ainouz

Bird – Andrea Arnold

Emilia Perez – Jacques Audiard

Anora – Sean Baker

The Shrouds – David Cronenberg



The substance – Coralie Fargeat



Grand Tour – Miguel Gomes

Marcello mio – Christophe Honoré



Feng Liu Yi Dai (Caught by the tides) – Jia Zhang-Ke



Alle we imagine as light – Payal Kapadia



Kinds of Kindness – Yórgos Lanthimos



L’Amour Ouf – Gilles Lellouche

Diamant brut (Wild Diamond) – Agathe Riedinger (opera prima)

Oh, Canada – Paul Schrader

Limonov – The Ballad – Kirill Serebrennikov

Parthenope – Paolo Sorrentino

Pigen med Nalen (The Girl with the Needle) – Magnus Von Horn

The Most Precious of Cargoes – Michel Hazanavicius

Seed of the Sacred Fig – Mohammad Rasoulof

I film fuori concorso Grande attesa anche per molti dei film fuori concorso che verranno qui presentati, come per esempio Horizon: An American Saga di Kevin Costner e Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller. Il film d'apertura sarà The Second Act di Quentin Dupieux.

Di seguito trovate tutti i film fuori concorso di quest'anno: Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller

Horizon: An American Saga di Kevin Costner

The Second Act di Quentin Dupieux (FILM APERTURA)

Rumours di Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson

She Got no Name di Chan Peter Ho-Sun

Il conte di Montecristo di Alexandre De La Patelliere e Matthieu Delaporte Un Certain Regard Un Certain Regard (lett. "Un certo sguardo") è una sezione della selezione ufficiale del Festival di Cannes, fondata da Gilles Jacob nel 1978 per riunire tre sezioni fuori concorso create nel 1975 dal precedente delegato generale Maurice Bessy, Les yeux fertiles, L'air du temps e Le passé composé. A partire dal 1998, viene assegnato al miglior film della sezione il Premio Un Certain Regard

Di seguito trovate i film che quest'anno sono presentati nella sezione Un Certain Regard: Norah – Tawfik Alzaidi

The Shameless – Konstantin Bojanov

Le Royaume – Julien Colonna (opera prima)

Vingt Dieux! – Louise Courvoisier (opera prima)

Le Procès du Chien (Who let the dog bite? – Lætitia Dosch (opera prima)

Gou Zhen (Black Dog) – Guan Hu

The Village Next to Paradise – Mo Harawe (opera prima)

September Says – Ariane Labed (opera prima)

L’histoire de Souleymane – Boris Lojkine

Les Damnés (The Damned, I dannati) – Roberto Minvervini

On becoming a Gunea fowl – Rungano Nyoni

Boku no Ohisama (My Sunshine) – Hiroshi Okuyama

Santosh – Sandhya Suri

Viet and Nam – Truong Minh Quý

Arman – Halfdan Ullman Tondel (opera prima)

When the light breaks – Rúnar Rúnarsson

Niki – Céline Sallette (opera prima)

Flow – Gints Zilbalodis



Le proiezioni speciali

Per quanto riguarda invece le proiezioni speciali, le trovate di seguito. La belle de Gaza – Yolande Zauberman

Apprendre – Claire Simon

L’invasion (The invasion) – Sergei Loznitsa

Ernest Cole, Photographe (Ernest Cole, Lost and Found) – Raoul Peck

Le Fil – Daniel Auteuil

Spectateurs – Arnaud Desplechin

Nasty – Tudor Giurgiu

Lula – Oliver Stone

An unfinished film – Lou Ye

Cannes première Per quanto riguarda la sezione Cannes première del Festival 2024, i seguenti titoli sono quelli attesi per l'edizione che incomincia domani, il 14 maggio.

Miséricorde – Alain Guiraudie

C’est pas moi – Leos Carax

Everybody loves Touda – Nabil Ayouch

En Fanfare (The Matching Bang) – Emmanuel Courcol

Rendez-Vous Avec Pol Pot – Rithy Panh

Le Roman de Jim – Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

Vivre, mourir, renaitre – Gaël Morel

Maria – Jessica Palud



Proiezioni di mezzanotte C'è anche la sezione chiamata "Proiezioni di mezzanotte", che per l'edizione di quest'anno contempla le seguenti quattro proiezioni: Twilight of the warrior walled in – Soi Cheang

I, the Executioner – Seung Wan Ryoo

The surfer – Lorcan Finnegan

Les femmes au balcon (The Balconettes) – Noémie Merlant



Quinzaine des Réalisateurs

La Quinzaine des réalisateurs, comunemente chiamata "la Quinzaine", è una selezione parallela del Festival di Cannes che viene organizzata dalla Società dei registi (SRF)1.



La Quinzaine des Réalisateurs è stata ribattezzata "Quinzaine des cinéastes" nel giugno 2022 per "essere più inclusiva”. Questo evento indipendente dal festival di Cannes è stato originariamente creato per competere con esso e per mostrare film di tutti gli orizzonti, realizzati da registi sconosciuti. Ha permesso di scoprire nuovi talenti e di lanciare numerosi registi.

I titoli di quest'anno sono i seguenti: This Life Of Mine (Ma Vie Ma Gueule) Film apertura – Sophie Fillières

In His Own Image (A Son Image) – Thierry de Peretti

Christmas Eve In Miller’s Point– Tyler Taormina

Desert of Namibia (Namibia no sabaku) – Yôko Yamanaka

East of Noon (Sharq 12) – Hala Elkoussy

Eat The Night – Caroline Poggi & Jonathan Vinele

Ephus – Carson Lund

Gazer – Ryan J. Sloan

Ghost cat anzu (Bakeneko Anzu-chan / Anzu, chat-fantôme) – Yôko Kuno & Nobuhiro Yamashita

Good One – India Donaldson

Mongrel – Chiang Wei Liang & You Qiao Yin

Visiting Hours (La Prisonnière De bordeaux)- Patricia Mazuy

Savanna and the Mountain (A savana e a montanha) – Paulo Carneiro

Sister Midnight – Karan Kandhari

Something Old, Something New, Something Borrowed (Algo viejo, algo nuevo, algo prestado)– Hernán Rosselli

The Falling Sky (A queda do céu) – Eryk Rocha & Gabriela Carneiro da Cunha

The Hyperboreans (Los hiperbóreos) – Cristóbal León & Joaquín Cociña

To A Land Unknown – Mahdi Fleifel

The Other Way Around – Jonás Trueba

Universal Language (Une Langue Universelle) – Matthew Rankin

Plastic Guns (Pistolets en Plastique) Film chiusura – Jean-Christophe Meurisse

Da Adam Driver a Emma Stone, sono tantissimi gli ospiti attesi

Come ogni anno, anche per il 2024 la croisette sarà la passerella che vedrà sfilare tantissime star internazionali e talenti cinematografici già entrati nel mito.



Tra i nomi attesi nelle prossime ore a Cannes, ci sono i seguenti, suddivisi per red carpet e première dei vari film per cui presenziano: Adam Driver, Aubrey Plaza, Jason Schwartzmann e Shia LaBeouf per Megalopolis di Francis Ford Coppola;

Alicia Vikander, Cate Blanchett e Charles Dance per Rumors

Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth per Furiosa: A Mad Max Saga;

Adele Exarchopoulos per L’amour Ouf di Gilles Lellouche;

Barry Keoghan e Franz Rogowski per Bird di Andrea Arnold;

Chiara Mastroianni per Marcello Mio di Christophe Honoré;

Kevin Costner, Sienna Miller e Sam Worthington per Horizon, An American Saga;

Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Hong Chau e Margaret Qualley per Kinds Of Kindness di Yórgos Lánthimo;

Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrel per Le Deuxième Acte (The Second Act) di Quentin Dupieux;

Léa Seydoux, Sandrine Holt, Diane Kruger, Viggo Mortensen, Vincent Cassel e Guy Pearce per The Shrouds di David Cronenberg;

Maria Bakalova, volto interessante di The Apprentice, il film sul giovane Donald Trump;

Margaret Qualley, Dennis Quaid e Demi Moore per The Substance di Coralie Fargeat;

Jacob Elordi, Uma Thurman, Richard Gere e Michael Imperioli per Oh Canada di Paul Schrader;

Zoe Saldana, Selena Gomez e Edgar Ramirez per Emilia Perez di Jacques Audiard.

La Palma d’Oro Onoraria a George Lucas, allo Studio Ghibli e a Meryl Streep

L'edizione di quest'anno vedrà riconoscere la Palma d’Oro Onoraria a George Lucas, un vero e proprio genio cinematografico che non ha certo bisogno di presentazioni. Tra i capolavori da lui firmati, ci sono le saghe di Star Wars e Indiana Jones. Oltre al riconoscimento d'onore consegnato al padre (putativo, perché sappiamo bene che il vero padre è un altro…) di Luke Skywalker, la Palma d’Oro Onoraria andrà anche allo Studio Ghibli, il mitico studio cinematografico specializzato in animazione. I mitici Hayao Miyazaki e Isao Takahata hanno creato per il loro Studio Ghibli capolavori come Porco Rosso e l’ultimo uscito, Il ragazzo e l’airone. Anche Meryl Streep a Cannes 2024 riceverà la Palma d'oro onoraria. In quell'occasione, sarà premiata con una Palma d'oro che celebra anche il suo ritorno al Festival dopo 35 anni. Nel 1989, infatti, Streep vinse come miglior attrice con Un grido nella notte. Quella fu la sua unica partecipazione alla kermesse targata Cannes.