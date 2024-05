L'estate mediterranea nel poster e nelle prime immagini



Paolo Sorrentino torna a Cannes a nove anni da Youth, la pellicola con cui ha partecipato in Concorso al Festival del 2015, ma soprattutto, torna a Napoli, dopo l'ultimo film di successo dedicato alla sua città natale, che continua a rubargli il cuore.

Se con È stata la mano di Dio Sorrentino (LEGGI LA RECENSIONE) ha scavato nei sentimenti, anche quelli personali, per portare sullo schermo una storia di formazione profonda e toccante, con Parthenope, è chiaro che il regista voglia prenderci per mano per tuffarci insieme a lui nelle acque color smeraldo e negli abissi della sua città, affascinante e magica come la sirena da cui prende il nome.

Nel poster ufficiale, scattato dal fotografo delle celebrità hollywoodiane Greg Williams e lavorato da Vertigo Cinema Creative Agency, ci sono tutti gli elementi importanti per penetrare la nuova favola sorrentinana: la sirena Partenope, che ha il volto e il corpo di Celeste della Porta, e una veduta panoramica della città di Napoli, con l'iconico Vesuvio che si staglia sulla costa illuminata (e che, in realtà è posizionato in basso, come uno scoglio sommerso).

Il film sfrutta il mito della celebre sirena ma racconta la storia di Parthenope la protagonista, femminile, il lungo viaggio della sua vita dal 1950 ad oggi. La donna che ha due interpreti, Celeste Della Porta e Stefania Sandrelli, è al centro di una esistenza senza eroismi, attraversata dalla passione per la libertà e per l'amore, come sempre ricco di sfaccettature.

Ambientato tra Napoli e Capri, restituisce la magia e la spensieratezza dell'estate e della giovinezza - altro tema presente nella filmografia di Sorrentino - brevi e spesso dolorose.

È chiaramente vacanziero il contesto della nuova immagine ufficiale della pellicola, da poco comparsa in rete. Protagonisti gli attori ma anche i cieli limpidi dell'estate mediterranea, così bella da lasciare segni indelebili nella coscienza di chi le ha vissute.

Nello scatto di scena ci sono Celeste Della Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo, tre dei giovanissimi coinvolti nel film. Tra gli interpreti adulti spiccano la star internazionale Gary Oldman e molti volti noti con cui Paolo Sorrentino ha già lavorato in precedenza.