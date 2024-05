Cannes userà AI per la sicurezza del Festival

Intelligenza artificiale, codici QR, pulsanti di chiamata: la sicurezza del 77.mo Festival di Cannes sarà all'insegna della tecnologia con dispositivi sperimentali che la Francia vuole testare anche in vista delle Olimpiadi di Parigi. Con il solito stuolo di star, la folla che cerca di intravederle e i 4.500 giornalisti accreditati, il festival di quest'anno (14-25 maggio) sarà sorvegliato da 17 "telecamere di protezione video che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale", ha annunciato il municipio di Cannes. La tecnologia è stata installata "in via sperimentale" intorno al Palais des Festival, l'area più sorvegliata dove si svolgono le proiezioni e dove sono attesi Francis Ford Coppola, George Lucas, Emma Stone, Selena Gomez, Catherine Deneuve e Demi Moore.

risorse tecnologiche di sorveglianza aggiuntive

Il complesso sistema consentirà al Centro di Protezione Urbana (CPU) della città di "individuare eventi o comportamenti ritenuti sospetti o a rischio" e aiuterà a rilevare pacchi abbandonati, la presenza di armi, persone a terra o qualsiasi movimento strano proveniente dalla folla. Richieste "a partire dal 2019", queste "risorse tecnologiche di sorveglianza aggiuntive" potranno essere utilizzate durante questa edizione grazie "alla legge relativa ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024", ha spiegato il sindaco di Cannes, David Lisnard. Queste telecamere saranno abbinate alla "rete di videosorveglianza più fitta di Francia", con 884 telecamere, cioè "una ogni 84 abitanti", per "rendere più efficace il sistema di sicurezza", ha spiegato. Un altro supporto tecnico è caratterizzato dai "462 pulsanti di chiamata d'emergenza, collegati direttamente alla CPU" che "sono stati distribuiti in modo pionieristico dal Comune negli spazi pubblici, così come nelle scuole, negli asili nido, negli edifici e nelle strutture pubbliche, nei luoghi di culto e nei negozi". Riguardo al numero di agenti coinvolti, il Ministero dell'Interno ha cercato di rassicurare l'opinione pubblica spiegando che saranno impiegate quattro unità mobili di circa 100 agenti ciascuna, come avvenuto negli scorsi anni. Secondo la prefettura, le disposizioni di sicurezza saranno presentate il giorno prima dell'apertura dell'evento. Da parte loro, gli organizzatori hanno mobilitato 400 guardie di sicurezza per controllare e monitorare le persone all'interno del Palais. Il festival, infine, prevede anche un gran numero di feste private organizzate sulle spiagge, nelle ville o sugli yacht, che faranno ricorso a società di sicurezza private. Ad esempio, sulla spiaggia Magnum di fronte all'hotel JW Marriott, che ha ospitato le feste di tre film vincitori della Palma d'Oro, verranno installati dei codici QR, il che significa "che tutti dovranno essere accreditati in anticipo", spiegano ancora le autorità cittadine. Anche all'hotel Carlton, dove alloggia la presidente della giuria, l’americana Greta Gerwig, "la sicurezza sarà rafforzata".