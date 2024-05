Festival di Cannes, Meryl Streep riceverà la Palma d'Oro onoraria

Mancano meno di due settimane all'apertura della 77esima edizione del Festival di Cannes e i grandi annunci continuano. Mentre ci sarà ovviamente da attendere per scoprire il film vincitore sulla Croisette, i premi onorari, come da tradizione, vengono rivelati prima. E dopo i nomi di George Lucas e dello Studio Ghibli , al palmares onorario della kermesse si aggiunge quello di Meryl Streep.

L'attrice americana sarà premiata al Grand Theatre Lumiere nel corso della cerimonia di apertura del 14 maggio. Tre Oscar, nove Golden Globe, tra le più grandi interpreti della storia del cinema, Streep era stata per l'ultima volta sulla Croisette nel 1989, quando aveva vinto il premio come migliore attrice per Un grido nella notte diretto da Fred Schepis.

I RECORD DI MERYL STREEP

Attrice dei record, Streep detiene il primato di nomination agli Oscar (21) e ai Golden Globe (33) nelle categorie riservate agli interpreti. Inoltre è l'unica attrice a essere stata nominata agli Oscar per film prodotti in cinque decenni diversi, dal 1979 al 2018, vincendo nel 1980 per Kramer contro Kramer, nel 1983 per La scelta di Sophie, nel 2012 per The Iron Lady. Ha vinto inoltre due BAFTA, due SAG Awards, due David di Donatello, un Orso d'argento e un Orso d'oro alla carriera.